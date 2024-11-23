В Испании появился Карлаг в миниатюре

В испанском Бильбао начались съёмки масштабного казахстанско-испанского фильма о судьбе узников Карлага, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24KZ.

Честь снимать фильм, который имеет рабочее название "Перемирие", доверена одному из самых востребованных режиссёров испанского кино Мигелю Анхелю Вивасу. В съёмках задействованы звезды кино Испании и Казахстана.

Для съемок в горах Северной Испании создана бутафорская инфраструктура печально известного лагеря: бараки, лазарет, кухня со столовой и даже штаб начальства.

"Мы осознаем, что невозможно в точности воспроизвести всю обстановку, но мы приложили максимум усилий. Наша команда изучила огромное количество документов, проделана колоссальная работа группой художников-постановщиков. Это был вызов, но мы сделали всё возможное, чтобы воссоздать кусочек Казахстана здесь, в Бильбао", – сообщил директор кинокомпании Plano a Plano Цезарь Бенитес.

Команда "Перемирия" намерена снять картину мирового уровня и ставит цель попасть на фестивали категории "А" и в широкий кинопрокат.

Уже на старте съемок соглашение с создателями картины подписала платформа Netflix, так что есть все основания полагать, что это кино ждет большое будущее.