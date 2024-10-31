В Испании объявили трехдневный траур по жертвам наводнений

Правительство Испании объявило трехдневный траур с 31 октября по 2 ноября по погибшим в результате разрушительных наводнений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

В результате наводнений, вызванных проливными дождями с градом, в испанском регионе Валенсия и двух соседних регионах погибли по меньшей мере 95 человек. В провинции Валенсия погибли, по последним данным, 92 человека, в провинции Кастилья - Ла Манча — два человека, и еще одно тело найдено в провинции Андалусия к югу от Валенсии.

Глава регионального правительства Карлос Масон заявил, что спасательная операция в пострадавших районах продолжается и пока невозможно установить точное число погибших.

Местные СМИ пишут также о разрушениях и возможных жертвах на Балеарских островах.

На помощь спасателям отправлены более тысячи военных с вертолетами.

Пока по числу жертв нынешние паводки в истории Испании уступают только наводнениям 1973 года — тогда в трех южных провинциях погибли около 150 человек.