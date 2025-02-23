В Испании ликвидировали крупную сеть по торговле людьми
Женщин отправляли в сексуальное рабство
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Полиция Испании сообщила о ликвидации сети торговли людьми, которая за минувший год вовлекла в нелегальные операции свыше 1 тыс. женщин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.
"Жертв, в основном южноамериканского происхождения, заманивали в Испанию фиктивными предложениями работы", — уточнили полицейские, добавив, что им удалось спасти 48 женщин, главным образом — из Колумбии и Венесуэлы.
Большинство из 48 задержанных, включая трех предполагаемых главарей группировки - двух колумбиек и одну испанку, - содержатся под стражей близ Аликанте на востоке Испании.
Жертвам предлагали фиктивную работу в сфере уборки или косметических услуг и прибытии в Испанию направляли в клубы, где "подвергали сексуальной эксплуатации". Им разрешалось выходить на улицу только на два часа в день. В остальное время они находились под видеонаблюдением.
Шестеро задержанных помещены в камеры предварительного заключения, отметили в полиции.
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