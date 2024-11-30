В Исландии проходят досрочные выборы в парламент

В Исландии после развала правительственной коалиции проходят досрочные парламентские выборы. Около 10 процентов из почти 270 тысяч избирателей отдали свой голос еще до основного дня голосования, который проходит в субботу, 30 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Из-за того, что в некоторых регионах страны прогнозируются обильные снегопады и сильный ветер, есть опасения, что некоторым избирателям будет сложно добраться до избирательных участков до их закрытия в 22.00 по местному времени (3:00 1 декабря по времени Астаны).

Трехпартийная коалиция, состоявшая из консервативной партии независимости премьер-министра Бьярни Бенедиктссона, "Лево-зеленого движения" и Прогрессивной партии, была сформирована в апреле 2024 года, продержалась полгода и распалась в середине октября. Причиной этого стали разногласия, в частности, по вопросам миграционной, энергетической и внешней политики.

Согласно данным социологических опросов, три партии, входившие в прежнюю коалицию, в значительной мере утратили поддержку избирателей. По мнению аналитиков, будущее правительство, вероятно, вновь удастся сформировать лишь при участии трех или четырех партий.