  • 21 Ноября, 14:42
  • BAIGENEWS

В Исландии началось извержение вулкана

В кратерном ряду Сунднукур на полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана.

Сегодня, 13:25
АВТОР
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Global Look Press/Icelandic Meteorological Office Сегодня, 13:25
Сегодня, 13:25
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Фото: Global Look Press/Icelandic Meteorological Office

В связи с этим власти приняли решение об эвакуации города Гриндавик и знаменитого геотермального спа-комплекса "Блю-Лагун", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на исландскую телерадиокомпанию RUV.

"Извержение началось в ряду кратеров Сунднукур к югу от Стори-Скогфелла", — говорится в сообщении телерадиокомпании.

Согласно данным метеорологического бюро Исландии, в настоящее время невозможно определить силу и масштаб извержения.

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