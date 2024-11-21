В Исландии началось извержение вулкана

В связи с этим власти приняли решение об эвакуации города Гриндавик и знаменитого геотермального спа-комплекса "Блю-Лагун", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на исландскую телерадиокомпанию RUV.

"Извержение началось в ряду кратеров Сунднукур к югу от Стори-Скогфелла", — говорится в сообщении телерадиокомпании.

Согласно данным метеорологического бюро Исландии, в настоящее время невозможно определить силу и масштаб извержения.