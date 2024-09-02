В Иране завершили расследование крушения вертолета Раиси
Сегодня, 05:12
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Сегодня, 05:12Сегодня, 05:12
108Фото: BBC
Причиной крушения вертолета, в результате которого погиб президент Ирана Ибрахим Раиси, стали сложные погодные условия, говорится в окончательном отчете комиссии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал BBC.
"Ккрушение произошло из-за сложных климатических условий в регионе, а внезапное появление густой массы плотного тумана стало причиной столкновения вертолета с горой", - говорится в отчете.
Напомним, вертолёт, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры погибли при крушении вертолета Раиси.
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