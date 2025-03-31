На трассе Керман – Равар в провинции Керман, на юго-востоке Ирана, произошла трагедия: перевернулся автобус, в результате чего погибли 14 человек, а 29 получили ранения, передаёт BaigeNews.kz. Информация о происшествии была опубликована 30 марта агентством Tasnim в Telegram-канале.

Автобус, в котором находились 43 пассажира, стал эпицентром трагедии. На месте работают спасательные службы и дорожная полиция, которые не только оказывают помощь пострадавшим, но и проводят расследование, чтобы выяснить причины аварии.

Согласно данным агентства IRNA, все пострадавшие, в том числе пятеро в тяжелом состоянии, были срочно доставлены в больницу имени Шахида Бахонара в Кермане для оказания медицинской помощи.