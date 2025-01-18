В результате стрельбы у здания суда в Тегеране погибли двое судей Верховного суда Ирана Мохаммад Могисе и Али Разини, ещё один судья ранен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство IRNA.

"Нападавший на судей покончил с собой до того, как его успели задержать", - говорится в сообщении. По предварительным данным, нападавший не был посетителем Верховного суда.

По информации СМИ, убитый судья Могисе вел дела многих политзаключенных и находится под санкциями США и Евросоюза, которые считают его причастным к нарушению прав человека в Иране. Второй погибший судья Разини в 1998 году уже пережил покушение, когда он был главным судьей Тегерана - в его автомобиль заложили бомбу.

Убитые судьи специализировались на преступлениях, связанных с национальной безопасностью, шпионажем и терроризмом. По версии агентства, Разини и Мокисе подверглись нападению "в своем офисе", и то, что на месте происшествия также присутствовал советник Верховного суда, который скрылся под столом". Власти Ирана расценивают нападение как теракт.