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aa.com.tr Сегодня, 21:19
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Сегодня, 21:19
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Фото: aa.com.tr

В Иране убит начальник полицейской разведки

В провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана неизвестные убили начальника полицейской разведки города Сараван Алирезу Шахраки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Anadolu

Об этом заявил глава городской администрации.

Неизвестные утром 30 апреля обстреляли автомобиль Шахраки,.

Супруга Шахраки, которая также находилась в автомобиле, получила ранения.

По факту ведется расследование.

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Сегодня, 21:19
129
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