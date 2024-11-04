В Иране произошло землетрясение

В юго-восточной иранской провинции Керман недалеко от города Бардсир произошло землетрясение магнитудой 4,3, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство IRNA. Глубина очага составила 10 километров.

"Землетрясение магнитудой 4,3 по шкале Рихтера произошло сегодня вечером, в воскресенье, на глубине восьми километров под землей в окрестностях Бардсира в Кермане", - говорится в сообщении агентства.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр располагался в 74 километрах к северо-востоку от Сирджана с населением 207 тысяч человек и в 27 километрах к юго-западу от Бардсира, в котором проживают более 37 тысяч человек.