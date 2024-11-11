В Иране призвали исключить Израиль из ООН после удара по Сирии

В Министерстве иностранных дел Ирана сделали громкое заявление: ведомство призывает к введению эмбарго на поставки оружия Израилю и исключению страны из Организации Объединенных Наций. Такие предложения были озвучены после удара израильских Вооруженных сил по Сирии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение МИД.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран "решительно осудил агрессивное нападение, совершенное сегодня сионистским режимом на жилое здание" в районе Дамаска.

"Багаи призвал к принятию мер против Израиля, включая эмбарго на поставки оружия и исключение страны из ООН", - говорится в информации на сайте иранского МИД.

Ранее сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило о "израильской агрессии" в районе Сайида Зайнаб.

В результате израильского удара по жилому дому погибли семь мирных жителей, среди них женщины и дети. Еще 20 человек получили ранения, сообщило министерство обороны Сирии.