В Иране похоронили погибшего в авиакатастрофе президента
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Президента Ирана Ибрахима Раиси, погибшего в результате крушения вертолёта, похоронили в его родном городе Мешхед на северо-востоке страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.
Накануне погребальной процессии в Мешхеде – втором по величине иранском городе – развесили огромные фотографии покойного президента, а также чёрные флаги и исламские религиозные символы.
Помимо Раиси, в результате крушения вертолёта в горной местности на северо-западе страны, у границы с Азербайджаном, погибли ещё семь человек, в том числе глава иранского МИД Хоссейн Амир-Абдоллахиан. В память о погибших в стране был объявлен пятидневный траур.
Как сообщает агентство IRNA со ссылкой на руководство города Мешхед, в траурной церемонии приняли участие около трёх миллионов человек, среди них были прибывшие из соседних стран – Ирака, Афганистана, Пакистана и Турции.
63-летний Раиси был восьмым президентом Исламской Республики Иран, его избрали в августе 2021 года. Власти Ирана объявили, что президентские выборы в стране пройдут 28 июня.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью Ибрахима Раиси. Он посетил посольство Ирана в Казахстане, где оставил запись в книге соболезнований.
По поручению Токаева спикер Мажилиса Ерлан Кошанов принял участие в похоронах президента Ирана.
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