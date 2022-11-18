В Интернете набирает популярность ролик корейского блогера под казахстанскую музыку

Фото: @ten_yujin

В социальной сети TikTok набирает популярность видеоролик танца известного корейского блогера, участника Dream Team House Тена Юджина под аудиодорожку про Касым-Жомарта Токаева.

Блогер имеет более 18 миллионов подписчиков в TikTok и больше 2 миллионов в Instagram.

В описании под видео автор ролика признается, что не понимает слов песни, однако ему нравится музыка. В музыке, помимо слов "Тигр, а не гепард, Касым-Жомарт", есть звуки домбры под бит.

Пользователям понравился танец, и свое восхищение они выразили в комментариях: "И правда прикольный звук, рррр", "Мне нравится, как это звучит. Особенно с таким замечательным мальчиком", "Токаев сила".

Подписчики высоко оценили не только сам танец, но и песню. Ролик быстро набрал популярность и запустил челлендж среди пользователей TikTok не только Казахстана, но и Кореи. На текущий момент видеоролик уже набрал свыше 100 тысяч просмотров.

На челлендж откликнулись популярные казахстанские блогеры, которые опубликовали танцы под данную музыку.