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pixabay.com Сегодня, 16:01
141
Сегодня, 16:01
141
Фото: pixabay.com

В Instagram появились аналоги Telegram-каналов

Марк Цукерберг анонсировал обновление в Instagram. В соцсети появились аналоги каналов, как в Telegram, передаёт BaigeNews.kz.

"Запуск каналов Instagram - новый способ получать чаты от любимых создателей. Ссылка в био, чтобы присоединиться к моему новому каналу - Meta Channel - где я буду публиковать новости о продуктах и технологиях раньше, чем где-либо", - написал Цукерберг.

Каналы в Instagram пока тестируют несколько пользователей из США. В них можно публиковать посты, изображения, видео, проводить опросы. Пользователи смогут использовать реакции, чтобы поддержать авторов.

 
 
 
 
 
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Публикация от Mark Zuckerberg (@zuck)

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#соцсети #Instagram
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:01
141
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