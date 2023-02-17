В Instagram появились аналоги Telegram-каналов

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Марк Цукерберг анонсировал обновление в Instagram. В соцсети появились аналоги каналов, как в Telegram, передаёт BaigeNews.kz.

"Запуск каналов Instagram - новый способ получать чаты от любимых создателей. Ссылка в био, чтобы присоединиться к моему новому каналу - Meta Channel - где я буду публиковать новости о продуктах и технологиях раньше, чем где-либо", - написал Цукерберг.

Каналы в Instagram пока тестируют несколько пользователей из США. В них можно публиковать посты, изображения, видео, проводить опросы. Пользователи смогут использовать реакции, чтобы поддержать авторов.