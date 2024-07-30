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В inDrive отреагировали на грядущие ограничения для таксистов в Казахстане

Сегодня, 20:20
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baigenews.kz Сегодня, 20:20
Сегодня, 20:20
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Фото: baigenews.kz

Министр транспорта Марат Карабаев заявил, что в Казахстане планируют ввести запрет для служб такси на перевозки на расстояния свыше 50 километров. В пресс-службе inDrive прокомментировали ситуацию, передаёт BaigeNews.kz.

Глава ведомства считает, что граждане предпочитают пользоваться сервисом inDrive, потому что "водители превышают допустимую скорость и за счёт этого доезжают быстрее".

"У inDrive не будет возможности заниматься перевозками на расстояния свыше 50 километров. Кто-то говорит, давайте определим 150 километров, кто-то 50 километров, но для нас важна безопасность", - заявил министр.

“Сервис inDrive работает на рынке Казахстана уже 10 лет. Все эти годы мы строго соблюдаем требования регулирующих органов. На сегодня inDrive является самым популярным онлайн-приложением для поиска попутчиков в стране. Удобство таких поездок заключается в том, что с водителем можно поехать в любой город в удобное время и по той цене, о которой водитель и пассажир договорятся сами. Решение об ограничении максимального расстояния по междугородним поездкам затронет огромное количество пассажиров и водителей, и этот вопрос нужно прорабатывать всем участникам рынка совместно с Министерством транспорта РК”, - заявили в пресс-службе inDrive .

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