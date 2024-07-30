В inDrive отреагировали на грядущие ограничения для таксистов в Казахстане

Министр транспорта Марат Карабаев заявил, что в Казахстане планируют ввести запрет для служб такси на перевозки на расстояния свыше 50 километров. В пресс-службе inDrive прокомментировали ситуацию, передаёт BaigeNews.kz.

Глава ведомства считает, что граждане предпочитают пользоваться сервисом inDrive, потому что "водители превышают допустимую скорость и за счёт этого доезжают быстрее".

"У inDrive не будет возможности заниматься перевозками на расстояния свыше 50 километров. Кто-то говорит, давайте определим 150 километров, кто-то 50 километров, но для нас важна безопасность", - заявил министр.