Пятиметровый питон проглотил жительницу Индонезии
Сегодня, 05:28
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 05:28Сегодня, 05:28
111Фото: pexels.com
Огромный питон убил женщину в Индонезии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ntv.ru.
Трагедия произошла у села в центральной части Индонезии. 50-летняя Фарида отправилась на рынок, но не вернулась домой. Тогда муж женщины организовал её поиски.
Через два дня участники поисков наткнулись на пятиметрового питона с раздувшимся животом. Местные жители разрезали змею мачете и нашли тело женщины. Выяснилось, что питон укусил Фариду за ногу, а потом задушил женщину и проглотил её вместе с одеждой.
Похожий случай произошел в Индонезии в 2022 году. Тогда гигантский питон убил в лесу 54-летнюю женщину.
Самое читаемое
- Спящую посреди дороги женщину обнаружили полицейские Павлодара
- В Казахстане насчитываются тысячи потенциальных лифтов-убийц
- Жамиля Бакбергенова завоевала "золото" на турнире по женской борьбе в Будапеште
- Экс-судья из Казахстана пропала в Германии, к поискам подключилась полиция
- Четвертые сутки ищут 13-летнего ребёнка в Актобе