Пятиметровый питон проглотил жительницу Индонезии

Огромный питон убил женщину в Индонезии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ntv.ru.

Трагедия произошла у села в центральной части Индонезии. 50-летняя Фарида отправилась на рынок, но не вернулась домой. Тогда муж женщины организовал её поиски.

Через два дня участники поисков наткнулись на пятиметрового питона с раздувшимся животом. Местные жители разрезали змею мачете и нашли тело женщины. Выяснилось, что питон укусил Фариду за ногу, а потом задушил женщину и проглотил её вместе с одеждой.

Похожий случай произошел в Индонезии в 2022 году. Тогда гигантский питон убил в лесу 54-летнюю женщину.