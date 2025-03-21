В Индонезии тысячи жителей покинули свои дома из-за извержения вулкана Левотоби Лаки-Лаки на острове Флорес. Власти объявили наивысший уровень опасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ANTARA News.

Извержение началось вечером 20 марта и длилось 11 минут. Вулкан выбросил столб пепла на 8 километров в высоту. На следующий день, 21 марта, экстренные службы эвакуировали более 4700 человек из близлежащих деревень.

Власти предупреждают о риске схода лавин вулканической грязи из-за сильных дождей. Жителям рекомендовано оставаться в безопасных местах и строго следовать указаниям спасателей.

Извержение также повлияло на авиасообщение. По данным AFP, на острове Бали отменены как минимум семь международных рейсов, включая шесть рейсов в Австралию, а также зафиксированы массовые задержки.

Индонезия расположена на Тихоокеанском огненном кольце, что делает её одной из самых сейсмически активных зон в мире. В ноябре 2024 года извержение того же вулкана привело к гибели девяти человек.