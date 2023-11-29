В Индии спасены рабочие, которые провели под землёй 17 дней

В Индии завершили операцию по вызволению рабочих, которые оказались под завалами рухнувшего тоннеля в Гималаях. Они провели под землей 17 дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу новостей Би-би-си".

Правительство штата Уттаракханд сообщило, что все 41 человек были спасены.

Обрушение в тоннеле произошло 17 дней назад на глубине 4,5 километра. К счастью, хотя рабочие и оказались отрезаны от выхода, но никто из них не пострадал. У них было пространство для жизнедеятельности — около двух километров в длину и 8,5 метров в высоту.

Как только спасатели пробурили первое отверстие в толще завалов, оказавшихся в ловушке людей по мере возможностей снабжали едой, водой и кислородом. Но были опасения, что дефицит кислорода рано или поздно начнёт негативно отражаться на их состоянии.

В спасательной операции были задействованы более сотни человек. Её суть заключалась в том, чтобы проложить бетонную трубу сквозь завалы. В понедельник на финальной стадии спасательной операции к ней было подключено специальное подразделение спасателей, которое в Индии называют "шахтеры-крысы". Метод, используемый этими отрядами, применяется в основном на угольных шахтах и предполагает работу в очень узких пространствах. Некоторые участки они разбирали вручную.



Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил всех участников операции и отметил мужество, с которым держались рабочие, ожидая спасения.