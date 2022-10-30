В Индии рухнул подвесной мост. Есть десятки жертв

Фото: twitter.com

На момент обрушения на мосту находилось около 500 человек, около ста все ещё находятся в воде.

В индийском штате Гуджарат обрушился подвесной мост, передаёт BaigeNews.kz.

В Сети появляются видео с места ЧП.

Точное количество жертв и пострадавших пока не называется. Данные местных СМИ разнятся.

Как сообщает телеканал NDTV, погибли 30 человек и несколько получили ранения. На момент обрушения на мосту находилось около 500 человек, около ста все ещё ждут помощи в воде. Некоторые СМИ пишут о 60 погибших.

Спасательной операцией руководит премьер-министр Нарендра, помогают местные жители.

Сообщается, что из Национального фонда помощи премьер-министра выделят компенсацию для семей погибших и пострадавших.