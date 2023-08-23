  • 23 Августа, 18:48
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В Индии рухнул мост: погибли 17 рабочих

Сегодня, 18:10
АВТОР
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cnn Сегодня, 18:10
Сегодня, 18:10
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Фото: cnn

На северо-востоке Индии в штате Мизорам рухнул строящийся мост. Погибли 17 рабочих, несколько человек получили ранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, находящийся в ЮАР на саммите БРИКС, выразил свои соболезнования близким погибших в результате трагедии.

По его словам, родственникам выплатят почти по 2500 долларов и по 600 долларов пострадавшим рабочим.

Однако, это не первый случай обрушения моста в стране. В июне обрушился второй раз за год строящийся четырехполосный бетонный мост через реку Ганг.

 

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