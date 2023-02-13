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В Индии призвали заменить День святого Валентина на День обнимания коров
В Индии чиновники призвали заменить праздник День святого Валентина на День обнимания коров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
"Учитывая огромную пользу от выращивания коровы, обнимание коров принесет эмоциональное богатство и, следовательно, повысит личное и коллективное счастье. Поэтому все любители коров могут отмечать 14 февраля как День обнимания коров, помня о важности матери-коровы и делая свою жизнь счастливой и полной положительной энергии", – отметили в Совете по защите животных, рыболовства, животноводства и молочного животноводства.
В Совете по защите животных в Индии добавили, что День святого Валентина во многих странах мира отмечают как день влюблённых. В Индии многие считают, что этот праздник противоречит культуре государства.
Ведомство предложило жителям Индии праздновать День обнимания коров, чтобы граждане смогли выразить свою любовь к священным животным, которые являются основой индийской культуры и сельской экономики.
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