В Индии остановили поиски выживших после катастрофы на железной дороге

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На месте крупной железнодорожной катастрофы в Индии прекращаются спасательные работы: выживших, по словам местных специалистов, уже не найти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

В то же время тела погибших ещё могут оставаться под искорёженными вагонами. Жертвами трагедии стали почти 300 человек, более 900 получили ранения.

На место катастрофы прибыли глава правительства Индии и министр транспорта.

Столкновение поездов произошло на востоке страны у города Баласор в пятницу вечером. Местные СМИ выдвинули несколько версий. По одной из них, пассажирский поезд зашёл на станцию не на тот путь, сошёл с рельсов, и в упавшие на соседний путь вагоны врезался скоростной экспресс, проходивший через станцию в противоположном направлении. Обломки и вагоны задели и стоящий рядом товарный состав.

Официальные лица пока воздерживаются от выводов. По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать неисправная сигнализация — неверные показания светофоров.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Премьер-министру Нарендре Моди и народу Индии в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате железнодорожной катастрофы.