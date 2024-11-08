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В Индии львица растерзала семилетнюю девочку

Сегодня, 09:30
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lokmattimes.com Сегодня, 09:30
Сегодня, 09:30
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Фото: lokmattimes.com

В Индии львица утащила семилетнюю девочку в лес и растерзала ее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lokmat Times.

Как отмечает издание, дикое животное напало на девочку, когда та вместе с мамой возвращалась домой с фермы. Львица утащила ребенка в заросли, где спустя время были обнаружены сильно поврежденные останки. Через сутки зверя нашли, усыпили и поместили в клетку, сообщают местные СМИ.

Уточняется, что это второй подобный случай за 14 дней. Ранее львица убила пятилетнего мальчика, который играл около своей хижины.

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