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В Индии чиновник осушил водоём из-за упавшего в воду смартфона
Раджеш Вишвас — сотрудник правительственного отдела по продуктам питания — на пикнике с друзьями уронил смартфон в воду на плотине Херкатта в центральной Индии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.
Телефон пытались выловить в течение двух дней, но поиски не увенчались успехом. После этого Раджеш Вишвас не придумал ничего лучше, чем осушить водоём.
За три дня два мощных дизельных насоса откачали из водоёма больше двух миллионов литров воды: этого хватило бы для орошения 600 гектаров полей. Возможно, выкачали бы и больше, но приехал другой чиновник — из департамента ирригации и водных ресурсов — и остановил растрату. К тому моменту уровень воды в водоёме снизился почти на два метра.
Самое обидное, что найденный в итоге Galaxy S23 Ultra, несмотря на наличие водозащиты, уже не работал. А Раджеша Вишваса от работы отстранили.
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