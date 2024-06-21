В Индии 36 человек умерли от отравления суррогатным алкоголем

В южном индийском штате Тамил Наду 36 человек погибли, более 60 госпитализированы после употребления суррогатного алкоголя, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Число пациентов в критическом состоянии продолжает расти.

С 19 июня более 100 человек в районе Каллакуричи обратились за помощью с симптомами рвота, боль в животе и диарея. Власти штата подтвердили, что смерти наступили в результате употребления алкоголя, содержащего метанол.

Полиция арестовала одного человека за продажу запрещенных спиртных напитков и конфисковала 200 литров алкоголя, содержащего метанол. Выявляются люди, причастные к производству суррогата. От своих должностей отстранены по меньшей мере 10 чиновников, включая начальника полиции, которые не смогли предотвратить происшествие, сообщает Sahara Reposters.