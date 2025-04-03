В Государственном национальном природном парке "Иле-Алатау" снова удалось заснять редкого снежного барса с помощью фотоловушки. Кадры были сделаны в период с 7 по 13 февраля, и они подчеркивают уникальную красоту дикой природы этого региона, передаёт BaigeNews.kz.

Работа научных инспекторов, круглосуточно мониторящих территорию парка, сыграла ключевую роль в этом достижении. Благодаря усилиям специалистов фотоловушки были установлены в нужных местах, что позволило получить столь впечатляющие результаты.

Ранее животное попало в фотоловушку в Аршатинском лесничестве.

Снежный барс остается символом бесценного природного наследия, и его появление на территории парка — это важный сигнал о сохранении биоразнообразия.