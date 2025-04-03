В "Иле-Алатау" снова сняли снежного барса — кадры из дикой природы
Снежный барс вновь попал в объектив фотоловушки в Нацпарке.
Сегодня, 15:54
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Сегодня, 15:54Сегодня, 15:54
124Фото: Unsplash
В Государственном национальном природном парке "Иле-Алатау" снова удалось заснять редкого снежного барса с помощью фотоловушки. Кадры были сделаны в период с 7 по 13 февраля, и они подчеркивают уникальную красоту дикой природы этого региона, передаёт BaigeNews.kz.
Работа научных инспекторов, круглосуточно мониторящих территорию парка, сыграла ключевую роль в этом достижении. Благодаря усилиям специалистов фотоловушки были установлены в нужных местах, что позволило получить столь впечатляющие результаты.
Ранее животное попало в фотоловушку в Аршатинском лесничестве.
Снежный барс остается символом бесценного природного наследия, и его появление на территории парка — это важный сигнал о сохранении биоразнообразия.
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