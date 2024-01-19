В игорном заведении нашли незаконное онлайн-казино в Алматинской области

В Алматинской области в игорном заведении "Макао" под видом легального незаконно работало онлайн-казино, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Как сообщил официальный представитель АФМ Алибек Абдилов, в онлайн-казино игроку предоставлялась возможность ставить ставки на спортивные события, играть на аппаратах и игровых столах, рулетках без верификации личности в нарушение установленных действующим законодательством правил.

Отмечается, что трансляция игр велась из здания казино "Макао".

"В ночь с 16 на 17 января следственно-оперативной группой департамента проведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: 225,5 миллиона тенге, более 15 тысяч евро, 719 тысяч рублей, почти 34 тысяч юаней, 38,5 тысяч долларов, мобильные телефоны, бухгалтерские документы, системные блоки, ресивер, видеокамеры, мониторы, флэш-карты, носители, сервера, видеорегистратор", - сообщил Алибек Абдилов.

В ведомстве также отметили, что сейчас ведется следствие. Иная информация в порядке статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.