В США вертолет врезался в радиовышку

В американском Хьюстоне произошла катастрофа - вертолет R44 врезался в радиовышку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на FOX 26 Houston. После столкновения прогремел взрыв, и начался пожар.

О пострадавших пока не сообщалось.

Предположительно, на борту находились 4 человека, среди них один ребенок.