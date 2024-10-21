В США вертолет врезался в радиовышку
Сегодня, 09:36
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Сегодня, 09:36Сегодня, 09:36
131Фото: fox26houston.com
В американском Хьюстоне произошла катастрофа - вертолет R44 врезался в радиовышку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на FOX 26 Houston. После столкновения прогремел взрыв, и начался пожар.
О пострадавших пока не сообщалось.
Предположительно, на борту находились 4 человека, среди них один ребенок.
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