25 қазан Республика күні
  • 21 Октября, 10:24
  • BAIGENEWS

В США вертолет врезался в радиовышку

Сегодня, 09:36
АВТОР
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fox26houston.com Сегодня, 09:36
Сегодня, 09:36
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Фото: fox26houston.com

В американском Хьюстоне произошла катастрофа - вертолет R44 врезался в радиовышку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на FOX 26 Houston. После столкновения прогремел взрыв, и начался пожар.

О пострадавших пока не сообщалось.

Предположительно, на борту находились 4 человека, среди них один ребенок.

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