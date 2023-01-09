В ходе спецоперации КНБ и МВД ликвидирована крупная нарколаборатория в Алматинской области

Фото: polisia.kz

В Алматинской области в ходе совместной спецоперации МВД и КНБ ликвидирована крупная подпольная нарколаборатория, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В министерстве внутренних дел сообщили, что 7 января силами МВД и КНБ с поличным задержан организатор нарколаборатории, наладивший масштабное производство синтетических наркотиков. В ходе обыска обнаружено и изъято 30 килограммов психотропного вещества "мефедрон" и более тонны химических реактивов, предназначенных для изготовления наркотиков.

Уточняется, что задержанию предшествовала оперативная разработка с проведением комплекса специальных оперативно-розыскных и технических мероприятий по согласованию с прокуратурой. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению каналов поставки оборудования и причастности иных участников.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК.