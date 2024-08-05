В ходе протестов в Бангладеш за день погибло более 90 человек
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По меньшей мере 90 человек погибло в воскресенье в Бангладеш в столкновениях между полицией и участниками акций протеста, которые требовали отставки премьер-министра страны Шейх Хасины, передаёт BaigeNews со ссылкой на BBC.
Среди погибших 13 полицейских. Они были убиты в результате нападения на полицейский участок в городе Сираджгандж в 100 км к северу от столицы страны Дакки.
Студенческие протесты с требованием отменить систему квот на работу в госслужбе начались в июле. За это время погибло более 280 человек.
В Дакке полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона митингующих, а премьер-министр распорядилась отключить мобильный интернет в стране.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал власти Бангладеш остановить насилие.
Он также выразил озабоченность по поводу массового шествия, которое запланировано в Дакке на понедельник, и предупредил о риске дальнейшей эскалации.
"Правительство должно прекратить преследование тех, кто мирно участвует в протестном движении, немедленно освободить задержанных, восстановить полный доступ в интернет и создать условия для конструктивного диалога", — заявил он.
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