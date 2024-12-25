В ходе паводков было спасено свыше 120 тысяч граждан в Казахстане
Общая группировка сил и средств составляла свыше 63 тыс. человек.
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В Казахстане в 2024 году за весь паводковый период было спасено свыше 120 тыс. граждан, которые были размещены в пунктах временного размещения, им была оказана вся необходимая помощь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Правительства РК.
В зоны подтопления были направлены силы для обеспечения правопорядка и проведения санитарно-профилактических, противоэпидемических мероприятий.
"Впервые были применены понтонные мосты для обеспечения продуктами питания и медикаментами населенных пунктов Актюбинской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, оставшихся без транспортного сообщения. Дополнительно проведено разбронирование специальной инженерной техники и предметов жизнеобеспечения. Одновременно в круглосуточном режиме проводились противопаводковые и инженерные работы. Всего было откачено более 35 млн м3 воды, возведено около тыс. километров временных защитных дамб и валов, очищено порядка 7,5 тыс. км арыков и каналов, уложено свыше 8 млн мешкотары.
В целом, в аварийно-спасательных работах были задействованы силы и средства Министерств по чрезвычайным ситуациям, обороны, внутренних дел, Национальной гвардии, Комитета национальной безопасности, Службы госохраны, а также местные исполнительные органы и неравнодушные граждане", - говорится в сообщении.
Общая группировка сил и средств составляла свыше 63 тыс. человек, порядка 7 тыс. единиц техники, более 1 тыс. водооткачивающих устройств, 418 плавсредств и 38 воздушных судов.
Напомним, более 36 тысяч пострадавших от паводков семей получили единовременную соцпомощь в размере 100 МРП.
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