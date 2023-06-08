В ходе драки убили 13-летнего подростка в Семее

В Семее скончался от ножевого ранения 13-летний подросток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"6 июня в детскую областную клиническую больницу с ножевым ранением поступил 13-летний подросток, который скончался в медицинском учреждении. В ходе проверки выяснилось, что причиной послужила словесная перепалка между подростками, переросшая в драку. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК. Все участники конфликта установлены, подозреваемый водворен в ИВС. В настоящее время проводится ряд следственных действий, направленных на обеспечение полноты и объективности, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение", - сообщили в департаменте полиции Абайской области.