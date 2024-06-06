В хищении крупной суммы подозревают сотрудников метро в Алматы

Сотрудники метро в Алматы стали фигурантами расследования Антикора по факту о хищении бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на главную транспортную прокуратуру.

“Последний анализ показал, что сотрудники ГКП "Метрополитен" купили первичные резиновые пружины для локомотивов по завышенной цене на сумму 137 млн тенге”, - говорится в сообщении.

Данный вывод также подтвердил аудиторский отчет Метрополитена, в связи с чем транспортной прокуратурой зарегистрировано досудебное расследование, которое в настоящее время осуществляется Антикоррупционной службой по г.Алматы.

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