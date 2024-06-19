В хищении 7,5 млн тенге подозревают главу жилищной службы в Петропавловске

Глава жилищной службы в Петропавловске подозревается в хищении 7,5 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя ТОО "Жилищная служба города Петропавловска".

“Должностное лицо подозревается в хищении по предварительному сговору с субъектом предпринимательства бюджетных средств в размере 7,5 млн тенге, выделенных на текущий ремонт систем отопления и водоснабжения жилых домов”, - сообщил Данияр Бигайдаров.

Расследование продолжается.