В хищении 56 млн тенге подозревают экс-сотрудников управления спорта Алматы
Сегодня, 10:29
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Сегодня, 10:29Сегодня, 10:29
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Антикоррупционной службой по городу Алматы проводится досудебное расследование в отношении бывших сотрудников Управления спорта и Центра подготовки олимпийского резерва по факту присвоения и растраты бюджетных средств в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.
Они подозреваются в хищении более 56 млн тенге путем начисления и выплаты заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность.
Расследование продолжается.