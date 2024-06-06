В хищении 56 млн тенге подозревают экс-сотрудников управления спорта Алматы

Антикоррупционной службой по городу Алматы проводится досудебное расследование в отношении бывших сотрудников Управления спорта и Центра подготовки олимпийского резерва по факту присвоения и растраты бюджетных средств в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.



Они подозреваются в хищении более 56 млн тенге путем начисления и выплаты заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность.



Расследование продолжается.