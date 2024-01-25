В хищении 1,8 млрд тенге подозревают бухгалтеров отделов образования в Туркестанской области

Расследование в отношении бухгалтеров отделов образования начал департамент АФМ по Туркестанской области при координации областной прокуратуры. Нескольких сотрудников подозревают в хищении 1,8 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"Начато досудебное расследование в отношении бухгалтеров отдела образования Махтааральского района по факту незаконного присвоения вверенного имущества на сумму 1,2 миллиарда тенге и отдела образования Байдибекского района на сумму 600 миллионов тенге. Общая сумма причинённого ущерба государству по двум районам составляет более 1,8 миллиарда тенге. Установлены фигуранты, которые в период с 2020 по 2023 годы в программе "1С:Бухгалтерия" вместо карточных счетов и ИИН сотрудников средне-образовательных школ вносили ИИН аффилированных с ними лиц", - сообщили в Агентстве по финмониторингу.

В рамках досудебного расследования в отношении фигурантов по делу проведены следственные действия и обыски, наложены аресты на движимое и недвижимое имущество.

Фигурантами дела добровольно возмещён причиненный ущерб на сумму 120 миллионов тенге.