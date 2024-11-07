Мангистауское областное общество по защите прав потребителей провело исследование нескольких образцов тушёнки из конины, приобретенных в магазинах Петропавловска. В нескольких образцах халяльной продукции обнаружили несоответствия по составу, в одном нашли ДНК свиньи, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно ГОСТу, в тушенке из конины должна быть только конина, жир и специи. Обнаружение ДНК свиньи свидетельствует о грубом нарушении технологии производства и недобросовестности производителя", - отметила эксперт общественной организации Жанна Биятан.

Подобная ситуация наблюдалась и с другой популярной маркой тушёнки из конины. В ней эксперты обнаружили ДНК говядины. Это также свидетельствует о недобросовестности производителей и нарушении технологического процесса.

Эксперты рекомендуют, выбирая мясные консервы, следует отдавать предпочтение проверенным производителям с хорошей репутацией. Кроме того, покупать продукцию произведенную по ГОСТу и маркированную знаком ЕАС (единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского союза). Это гарантирует соответствие продукта всем необходимым стандартам качества и безопасности. Обращайте внимание на целостность упаковки: вмятины и повреждения могут свидетельствовать о нарушении условий хранения и возможной порче продукта.