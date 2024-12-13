  • 13 Декабря, 21:02
  • BAIGENEWS

В Грузии запретили маски и пиротехнику на митингах

Закон, принятый в ускоренном порядке, вступит в силу сразу после его опубликования.

Сегодня, 20:48
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 20:48
Сегодня, 20:48
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Фото: pxhere.com

Поправки в закон "О собраниях и манифестациях" одобрил парламент в Грузии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Business media.

Участникам акций протестов, помимо пиротехнической продукции, запретили иметь при себе любые средства с лазерным излучением, "использование которых может помешать деятельности представителей госорганов и нормальному функционированию органов власти". Также запрещено закрывать лицо маской или любым другим средством

Закон, принятый в ускоренном порядке, вступит в силу сразу после его опубликования. Но прежде его должен подписать президент.

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