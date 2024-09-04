  • 4 Сентября, 10:09
  • BAIGENEWS

В Грузии загорелся Боржомский лес

Сегодня, 08:42
АВТОР
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rustavi2.ge Сегодня, 08:42
Сегодня, 08:42
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Фото: rustavi2.ge

В Грузии начался пожар в Боржомском лесу в окрестностях курортного поселка Ахалдаба, передаёт BaigeNews со ссылкой на грузинский телеканал "Рустави 2".

В службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что пожарные уже привлечены к тушению возгорания, которое возникло вдали от населенного пункта. При этом их работу осложняет труднодоступность района для техники, из-за чего в ликвидации огня принимает участие только живая сила.

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