В Грузии решили отозвать законопроект об иноагентах, из-за которого начались протесты

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Политсовет "Грузинской мечты", "Народной силы" и парламентского большинства сделали совместное заявление по законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", из-за которого в Грузии люди вышли протестовать на улицы, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы должны самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в нашей стране, а также к продвижению Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего сограждан не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении. Принимая во внимание все вышеизложенное, мы, как власть, ответственная перед каждым членом общества, приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект без каких-либо оговорок", - говорится в опубликованном на сайте парламента документе.

Напомним, что после принятия грузинским парламентом так называемого законопроекта об "иноагентах", в стране начались протесты. Среди организаторов акций были лидеры оппозиционных партий. Несколько тысяч человек сначала перекрыли центральный проспект в Тбилиси, а затем окружили здание парламента Грузии. Протест у здания парламента вышел за рамки, установленные законом о свободе выражения мнений и мирное собрание, и принял насильственный характер. Специальные силы МВД применяли против протестующих водомёты, слезоточивый газ и перцовый спрей.

Отмечается, что в случае принятия законопроекта все неправительственные организации и часть СМИ были бы объявлены "агентами иностранного влияния". Аналогичный закон действует в России.