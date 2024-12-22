Протестующие в Грузии устроили необычную акцию: они прошли к зданию парламента в Тбилиси, исполняя старинный грузинский боевой танец "Хоруми", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Таким образом демонстранты хотели привлечь внимание к своему требованию отменить результаты состоявшихся 26 октября парламентских выборов, которые они считают сфальсифицированными. Другое их требование - освобождение задержанных на протяжении последних недель протестующих, передают местные СМИ.

На парламентских выборах в Грузии в конце октября абсолютное большинство голосов - 54%, - по данным ЦИК, получила правящая партия "Грузинская мечта". После объявления этих результатов в стране начались массовые протесты.

Они усилились после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе 28 ноября об отказе от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. Евросоюз и США осудили решение правящей партии и резко сократили сотрудничество с Грузией. Оппозиция призвала ЕС не признавать легитимность правительства "Грузинской мечты".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подала в Конституционный суд (КС) Грузии иск об отмене результатов парламентских выборов, однако КС не принял его. Зурабишвили заявила, что не покинет свой пост, пока в стране не будут назначены новые парламентские выборы. Между тем 14 декабря коллегия выборщиков парламента Грузии объявила президентом страны единственного кандидата - депутата от "Грузинской мечты", бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.