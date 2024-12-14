В Грузии начались президентские выборы, впервые в истории страны главу государства избирает не народ, а избирательная коллегия в здании парламента, трансляция проходит в прямом эфире законодательного органа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Нового президента избирает коллегия из 300 парламентариев и депутатов разного уровня. Из 300 человек у правящей партии "Грузинская мечта" — 211 делегатов. Весь процесс транслируется в прямом эфире на сайте парламента и в соцсетях. Выборы в первом же туре выигрывает кандидат, который наберет минимум 2/3 голосов.

Заседание началось в 9:00 (10:00 по времени Астаны) и завершится в 14:00 (15:00). После чего ЦИК Грузии проведет заседание, подведет итоги голосования и объявит результаты коллегии.

Единственный претендент на пост президента — бывший футболист, ныне депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". Во вторник служба государственной безопасности Грузии заявила, что организаторы акций протеста при координации спецслужб зарубежных стран планируют сорвать проведение президентских выборов.

Процесс выборов проходит на фоне акции протеста оппозиционеров перед зданием парламента.

Действующий президент Саломе Зурабишвили ранее заявила, что не уйдет с поста президента, так как считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Она также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. Весь процесс президентских выборов она назвала "пародией". На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".