В Грузии проходят парламентские выборы

26 октября в Грузии проходят выборы в Парламент XI созыва, состоящий из 150 мест, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на грузинское издание Аmbebi.gе.

Избирателям предоставлено 12 часов на то, чтобы сделать выбор, – кто должен управлять страной следующие четыре года. Грузия – парламентская республика, соответственно, в руках депутатов – не только принятие законов, но и утверждение правительства. Впервые депутатов будут выбирать не по смешанной, а только по пропорциональной системе (по партийным спискам). В парламент пройдут партии, за которых проголосуют не менее 5% пришедших на выборы избирателей.

Всего в выборах участвуют 18 партий, в том числе "Грузинская мечта", находившаяся у власти с 2012 года.

Примечательно, что впервые с 26 октября в Грузии будут проводиться электронные выборы, на которых избиратели смогут проголосовать с помощью электронного устройства.

При входе на избирательный участок представитель избирательной комиссии проверит, нет ли на большом пальце правой руки избирателя маркировки специальной жидкостью, которая видна только при ультрафиолетовом освещении. Если нет, значит избиратель еще не голосовал.

ЦИК Грузии сообщил, что общее число избирателей составляет 3 508 294 человека. В электронных выборах примут участие 3 113 747 человек.

Всего задействовано 3 111 избирательных округов. Таким образом, в Грузии насчитывается 3 044 округа, в том числе 13 в исключительных случаях, 12 из которых находятся в пенитенциарных учреждениях, а один — даже в психиатрических лечебницах.

Что касается зарубежных округов, они расположены в 42 странах мира. За рубежом на избирательных участках были введены специальные списки из 95 910 избирателей.