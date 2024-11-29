В Грузии начались стихийные демонстрации

После того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна откладывает переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года, сразу в нескольких грузинских городах вспыхнули стихийные акции протеста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Около здания парламента Грузии собрались несколько тысяч протестующих против решения властей страны отложить переговоры о вступлении в Евросоюз.

Как передает корреспондент Би-би-си в Тбилиси, стихийные митинги начались не только в столице, но и в нескольких других городах страны. Жители Грузии собрались сразу в нескольких местах, в том числе у центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта" и парламента страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, так же как оппозиция не признающая результаты недавних парламентских выборов, провела встречи с дипломатическим корпусом и представителями оппозиции.

Она приняла участие в демонстрациях и стоя рядом с оппозиционерами, назвала заявление Кобахидзе "завершением конституционного переворота".