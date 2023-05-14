В группе Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею появился единоличный лидер

Фото: sports.kz

В матче группы В чемпионата мира по хоккею 2023 года сыграли сборные Словении и Канады, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Канадцы победили со счетом 5:2. Счёт открыл Ян Дрозг (4-я минута), но затем соперник ответил взятиями Майкла Карконе (22-я), Пьера-Оливье Жозефа (28-я), Милана Лучича (39-я), Маккензи Уигар (54-я) и Джек Макбэйн (55-я), после чего Дрозг оформил дубль (56-я).

Таким образом, у Канады стало шесть очков, и она единолично возглавляет турнирную таблицу в группе B, где выступает Казахстан, следом идут Чехия, Швейцария и Словакия — по 3 балла, Казахстан — 2, Норвегия — 1, Латвия и Словения — 0.

Ранее в своей первой игре на турнире Казахстан сенсационно обыграл команду Норвегии.

Сборная Казахстана сегодня в 23:20 встретится с командой Чехии, прямая трансляция на телеканале "Qazsport".