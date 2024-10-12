В Грозном из-за взрыва на АЗС погибли четыре человека
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Взрыв цистерны с газом и пожар произошли на АЗС в Грозном, недалеко от колледжа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Чеченская Республика, город Грозный, проспект Мохаммеда Али, д. 14А. Установлено, что произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением", — сказали в МЧС России.
Взорвавшая цистерна отлетела во двор жилого дома, повредив его угол. Также повреждены несколько автомобилей. АЗС полностью уничтожена.
"Пожар на данный момент ликвидирован. К сожалению, погибли четыре человека, из них двое детей", — сказали в ведомстве.
В Минздраве республики сообщили о пяти пострадавших.
"На месте взрыва АЗС в Грозном работают медики республиканского центра медицины катастроф", — говорится в сообщении.
Проводится разбор завалов и проливка конструкций. Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ситуация находится под его личным контролем.