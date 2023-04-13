В громком деле об убийстве ресторатора в Уральске поставили точку

Фото: astanatv.kz

Точку поставил суд в резонансном деле об убийстве ресторатора в Уральске. Убийцы Еркина Мухангалиева получили по 15 лет тюрьмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Громкий процесс шёл при участии присяжных заседателей. На скамье подсудимых 32-летний Руслан Кожантаев и 22-летний Турлан Амангельды. Они заявляли, что погибший унижал и издевался над своими сотрудниками. При этом Кожантаев принёс соболезнования семье и раскаялся.

С приговором не согласны родные осуждённых. Они заявили, что убийство заказала гражданская жена предпринимателя и намерены обжаловать решение Фемиды.

"Это был заказ! Заказ его сожительницы. Они не были в браке, непонятно, как она получила статус потерпевшей. В машине "Прадо" она попросила этих ребят убить своего гражданского мужа. Один из осуждённых записал этот разговор на свой телефон. У нас есть эта запись, и мы знаем, где находятся большие деньги за исполнение заказа", - сказала мать осуждённого Алтын Кадырбекова.

Срок мужчины будут отбывать в колонии максимальной безопасности. Кроме того, они должны выплатить семье погибшего материальный ущерб - по 15 миллионов тенге.

Напомним, бизнесмена Еркина Мухангалиева убили в августе 2022 года. В Сети появилось видео убийства. На кадрах видно, что между бизнесменом и двумя мужчинами возникла ссора, в результате один из них несколько раз ударил оппонента ножом.

Мужчина пытался убежать от преступников, но те его догнали и добили на улице.

К поиску преступников подключали даже военных. Оказалось, что мужчины скрывались на дачном участке. Один из обвиняемых просил не арестовывать его ради двух жён.

В январе 2023 года дело передали в суд.