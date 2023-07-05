В громком деле об избиении девушки в ТРЦ Усть-Каменогорска суд поставил точку

Процесс прошёл в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Восточно-Казахстанской области.

"Рассмотрено уголовное дело в отношении несовершеннолетних А., Т. и О. Судом установлено, что 1 марта в торгово-развлекательном центре "АДК-Ривер" несовершеннолетние Т. и О. из хулиганских побуждений, вступив в предварительный сговор, нанесли телесные повреждения несовершеннолетней потерпевшей Д. 2 марта Т. и А. нанесли несовершеннолетней Д. неоднократные удары по лицу и телу, далее под угрозой применения насилия с целью унижения человеческого достоинства, проявляя исключительный цинизм, заставили потерпевшую снять белье, сняли происходящее на камеру телефона. Свои действия осужденные сопровождали требованиями передать А. и Т. денежные средства в размере 50 000 тенге, угрожая распространить отснятое видео в Интернете", - сообщили в суде.

Прокурор просил назначить А. и Т. по совокупности преступлений четыре года лишения свободы. Подсудимой О. ограничение свободы сроком на два года.

А., Т. вину признали частично, заявив, что не вымогали деньги. О. призналась в содеянном в полном объёме.

В суде сочли, что вина подсудимых подтверждена показаниями потерпевшей, свидетелей, видеозаписями и вещественными доказательствами. Смягчающими обстоятельствами признан несовершеннолетий возраст А. и Т. и чистосердечное раскаяние и признание вины О.

В качестве обстоятельства, отягчающего уголовную ответственность и наказания подсудимых, признано совершение уголовного правонарушения с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями для потерпевшего.

"С учётом обстоятельств дела и личности подсудимых, мнения потерпевших, характера противоправных действий, отсутствия возмещения ущерба назначил наказание А. и Т. по три года лишения свободы. Гражданке О. - ограничение свободы сроком на один год. Взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшей в сумме 9 000 000 тенге", - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.