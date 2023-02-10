В госсобственность вернули земли на побережье, выданные экс-чиновнику ВКО

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В ВКО в 2022 году на основании актов прокурорского надзора возвращены государству 533 неиспользуемых земельных участка, передаёт BaigeNews.kz.

Их площадь - 36,9 тысяч гектаров, кадастровая стоимость - 5,5 миллиарда тенге, сообщает прокуратура ВКО.

"К примеру, на протяжении 10 лет не использовались четыре участка в Усть-Каменогорске, а также три участка на побережье Бухтарминского водохранилища, принадлежавшие ранее экс-чиновнику области. Принятыми мерами указанные земли перешли в госсобственность. Рыночная стоимость земель составила 4,8 миллиарда тенге", - указывается в пресс-релизе.

Работа в направлении изъятия неиспользуемых и выданных с нарушением земель продолжается, отметили в прокуратуре. По их данным, изъятые участки в последующем представят действительно нуждающимся гражданам и предпринимателям.