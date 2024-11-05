В госсобственность вернули активы на 65 млрд тенге

Агентство по защите и развитию конкуренции РК ведёт работу по возврату незаконно выведенных активов. При взаимодействии с правоохранительными органами и контроле за деятельностью крупных монополий удалось вернуть в госсобственность активы на сумму около 65 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Материалы Агентства с оценкой обоснованности действий монополий стали основанием для возврата незаконно утраченных государством активов: