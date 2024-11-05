В госсобственность вернули активы на 65 млрд тенге
Сегодня, 16:31
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Сегодня, 16:31Сегодня, 16:31
169Фото: baigenews.kz
Агентство по защите и развитию конкуренции РК ведёт работу по возврату незаконно выведенных активов. При взаимодействии с правоохранительными органами и контроле за деятельностью крупных монополий удалось вернуть в госсобственность активы на сумму около 65 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Материалы Агентства с оценкой обоснованности действий монополий стали основанием для возврата незаконно утраченных государством активов:
- ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" (ПХСНГ). ПХСНГ был связан с АНПЗ, так как завод не имел своего резервуарного парка. Весь объём сжиженного нефтяного газа хранился в резервуарах ПХСНГ, что привело к монополизации и злоупотреблению доминирующим положением. Ранее АНПЗ владел 50% акций ПХСНГ. По итогам антимонопольного расследования компания была оштрафована на 1,6 миллиарда тенге. В результате судебных разбирательств, инициированных АЗРК, 50% акций ПХСНГ были возвращены в государственную собственность, что оценено в 5,5 миллиарда тенге.
- Группа компаний "ТЭК-Казахстан". АЗРК и прокуратура признали недействительными сделки по разгосударствлению топливных складов АО "НК КТЖ", объектов стратегической важности для железнодорожного сообщения. В результате компания оштрафована на 1,6 миллиарда тенге за установление монопольно высоких цен на услуги хранения и отпуска дизельного топлива. Топливные базы, оцененные в 39 миллиардов тенге, возвращены в госсобственность.
- ГКП на ПХВ "Алматы қала жарық". Приватизация предприятия в 2021 году по цене 4,6 миллиарда тенге при его реальной оценочной стоимости 14,8 миллиарда тенге нарушила законодательство. Агентство установило, что предприятие занимает монопольное положение на рынке управления наружным освещением, и решение о его продаже было противозаконным. В итоге, актив возвращён в государственную собственность.
- ТОО "Eurotransit Nur Zholy". Расследование АЗРК выявило, что с 2021 года компания является единственным поставщиком услуг перевозки товаров через таможенный пункт "Нур жолы". Стоимость услуг увеличилась с 1,2 миллиона до 1,4 миллиона тенге за кругорейс, что привело к установлению монопольно высоких цен. В результате земельный участок площадью 3,6 гектара, включающий транспортно-логистический комплекс стоимостью 5,7 миллирада тенге, передан в доход государства.
- Платные парковки в Алматы. В сотрудничестве с прокуратурой и другими государственными органами, АЗРК вернуло в собственность города 70% доли ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" и 100% доли ТОО "Alan Parking". Общая стоимость возвращённых активов составила 300 миллионов тенге.
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